Amnistía advierte de un nuevo orden mundial basado en la lógica depredadora y el silencio

Javier Otazu

Londres, 21 abr (EFE).- La organización Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la "depredación" practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.

Este nuevo orden nace de la suma de "poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos", y sus objetivos como acabar "con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos".

¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? "En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento" con estos líderes que practican el "matonismo". Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa "política del apaciguamiento", con pocas excepciones como la del Gobierno de España.

Callamard describió el 'modus operandi' de estos "depredadores políticos y económicos": primero, usan su poder de veto -practicado por EEUU, Rusia y China- en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la organización; seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que Trump ha hecho con su llamada 'Junta de la paz'.

En su punto de mira también están los tribunales internacionales -el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia-, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el "apaciguamiento" y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.

Aunque el "genocidio" de los palestinos en Gaza y la guerra en Ucrania aparecen en lo alto de las violaciones, el informe también destaca las matanzas en Sudán -espoleadas por actores externos como Emiratos Árabes Unidos-, el constante ataque a las mujeres de Afganistán o la intromisión de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, entre otros conflictos.

Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es "ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen contra la discriminación racial y la violencia contra las mujeres".

En referencia a Latinoamérica y en declaraciones a EFE, Callamard reconoce que existe una especie de 'efecto Bukele', en el sentido de que varios países están eligiendo líderes que rechazan o minimizan los derechos humanos en pro de una sociedad más segura, o incluso militarizada.

Opina que este es "un problema grave" que captan bien "políticos populistas que proveen respuestas poderosas pero limitadas ante problemas complejos", debido a que los Gobiernos anteriores no han sabido dar soluciones a carencias sociales donde a veces se combina la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo o el desempleo.

"Pero al final, el pueblo verá que el emperador está desnudo", vaticinó, refiriéndose en general a los populistas latinoamericanos.

Y en cuanto a la pérdida de fe de todo el 'sur global' en el sistema multilateral y los instrumentos de la legalidad internacional, Callamard reconoció que "el doble rasero practicado por Occidente con Israel ha envenenado la confianza" de muchos países en este sistema multilateral.

Sin embargo, también recuerda que ha sido en el sur global -y citó los casos de Nepal, Kenia, Indonesia o Marruecos- donde generaciones de jóvenes han salido a las calles "en nombre de los derechos humanos" o "contra el genocidio de los palestinos", lo que demuestra que un orden mundial basado en derechos y en contrapesos todavía goza de predicamento entre las generaciones futuras. EFE

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