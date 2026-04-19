Máximo órgano de judicatura de Perú niega reunión para sustituir a responsable de comicios

Lima, 19 abr (EFE).- La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú, el máximo órgano de la judicatura en el país, María Teresa Cabrera, rechazó este domingo las versiones que aseguran que se ha reunido con personas mencionadas para sustituir al actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), investigado por la Fiscalía por las irregularidades cometidas en los comicios generales del pasado domingo y lunes.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Cabrera dijo que rechaza de manera categórica "las afirmaciones falsas y tendenciosas" publicadas por medios locales que sostienen que tuvo reuniones con José Alfredo Pérez Duharte, a quien identifican erróneamente como supuesto suplente para la jefatura de la ONPE, a cargo actualmente de Piero Corvetto.

La titular de la JNJ agregó que no se ha reunido ni tomado contacto con Pérez Duharte, a quien dijo tampoco conocer, razón por la cual desmintió "cualquier insinuación en ese sentido".

Explicó que la investigación preliminar abierta contra Corvetto, en relación con las demoras en la apertura de mesas electorales en Lima y Callao, se inició de oficio por decisión del pleno de la JNJ y se encuentra a cargo del miembro instructor designado.

"Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso", indicó Cabrera.

Este órgano, responsable del nombramiento y sanción de magistrados y altos funcionarios, invocó a la ciudadanía y medios de comunicación a no guiarse por informaciones que generan confusión y pretenden desnaturalizar la investigación que se lleva a cabo y "afectar la institucionalidad democrática" del país.

Los pedidos de renuncia y destitución de Corvetto se hicieron públicos desde diversos sectores desde el mismo día de las elecciones generales, dado que un error en la distribución de los materiales de votación provocó que 52.000 electores de Lima tuvieran que sufragar al día siguiente.

Sin embargo, la legislación impide que Corvetto pueda renunciar al cargo, en pleno proceso electoral, pues que la elección presidencial se definirá en segunda vuelta el próximo 7 de junio, entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el postulante que sea confirmado en el escrutinio final entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga.

En las últimas horas se informó igualmente que la Policía Nacional tenía órdenes para reforzar la vigilancia en aeropuertos y terminales para impedir la salida del país de Corvetto y otros funcionarios de ONPE, investigados por presunta colusión debido a los incidentes denunciados en los comicios de hace una semana.

La defensa de Corvetto ha informado a la Fiscalía que el jefe de la ONPE entregará su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al allanarse a las investigaciones en curso, después de haber cancelado las vacaciones que tenía previsto tomar en mayo próximo, según un documento difundido por la emisora RPP. EFE