Más de un centenar de detenidos por vínculos "terroristas" en una operación policial en Irán

Las fuerzas de seguridad iraníes han informado este domingo de una operación en la que han sido detenidas más de un centenar de personas con vínculos "terroristas" y se han incautado unas 3.000 armas.

El comandante de la Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha explicado que "en la operación han sido detenidas más de 100 personas vinculadas a grupos terroristas".

Además, se han incautado de más de 3.000 armas, gran cantidad de munición y cuchillos, ha añadido Radan, citado por la televisión pública iraní, IRIB.

También han sido hallados unos 6.000 dispositivos de espionaje como dispositivos de seguimiento, cámaras ocultas, detectores de espionaje, tarjetas de crédito, micrófonos de pequeño tamaño y bombillas.

"Estos éxitos son el resutlado de la necesaria colaboración de nuestro querido pueblo", ha resaltado.

EuropaPress

Pezeshkian cuestiona la voluntad de EEUU de negociar y sospecha de un nuevo ataque

