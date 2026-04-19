Madrid lleva flamenco, teatro y música a la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes (México) como región invitada

La Comunidad de Madrid será la región invitada en la 198ª edición de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) de Aguascalientes (México), que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo, donde el Gobierno regional ofrecerá una programación que incluirá cuatro espectáculos de flamenco, teatro y música en vivo.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, se trata de la feria más importante y una de las más antiguas del país, que ofrece más de 3.000 eventos gratuitos, entre ellos, conciertos internacionales como los de J Balvin o David Guetta, además de exposiciones ganaderas y propuestas culturales, atrayendo cada año a millones de visitantes.

Este domingo, Clara Montes y Juan Valderrama ofrecerán un recital en la Feria Foro del Lago, donde interpretarán temas clásicos y propios en homenaje a la tradición andaluza y flamenca, en un viaje musical por la memoria del sur de España, mientras que el grupo de música indie/pop La Paloma, originario del barrio de Tetuán, ofrecerá un concierto en el mismo lugar.

Por su parte, el Teatro Morelos acogerá 'LA REVOLUCIÓN... de las flores', un espectáculo que combina danza española y contemporánea, producido por el Centro Coreográfico Canal-Teatros del Canal. A través del movimiento, el teatro y la música en directo, la propuesta indaga en la tensión entre realidad y fantasía y plantea qué ocurriría si la naturaleza tomara el control.

Por último, será en el Sótano Stallworth donde actúen los bailaores David Coria y María Morales, del Corral de la Morería, el tablao más famoso y antiguo del mundo. Coria es uno de los artistas más relevantes de la vanguardia del arte jondo, antiguo coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía, y la gaditana María Moreno explora este género con otras posibilidades creativas.