El gasto de hogares en alimentación cayó un 6,3% en 2024 y el destinado a vehículos aumentó un 10,6%

El gasto mediano anual en alimentación en España fue de 6.000 euros en 2024, un 6,3% menos respecto al año 2022, mientras que el destinado a la compra de automóviles y otros vehículos se elevó un 10,6%, hasta los 7.300 euros, según se desprende de la 'Encuesta Financiera de las Familias', publicada por el Banco de España.

La encuesta, que tiene carácter bianual, analiza la renta, los activos, las deudas y el gasto de los hogares españoles en el año 2024. Los resultados muestran una notable estabilidad en la tenencia de vehículos y cambios moderados en las pautas de gasto en bienes duraderos y no duraderos.

En comparación con 2022, el aumento del gasto en vehículos convive con una reducción del valor mediano de los otros bienes duraderos y con descensos del gasto mediano en alimentación y en otros bienes no duraderos para el total de hogares.

No obstante, estas variaciones ocultan una marcada heterogeneidad entre grupos, tanto por renta y riqueza como por edad, situación laboral y composición del hogar.

En concreto, el informe refleja que, entre finales de 2022 y finales de 2024, el gasto mediano en alimentación se redujo desde 6.400 euros hasta 6.000 euros, mientras que el gasto en otros bienes no duraderos --suministros, gasto en educación, ocio, vacaciones, ropa, gastos médicos...-- pasó de 7.500 euros a 7.200 euros.

En el caso de la alimentación, las caídas fueron más visibles en el nivel inferior de renta, en los hogares más jóvenes y en los de 65 a 74 años, así como en los asalariados y los trabajadores por cuenta propia.

No obstante, se observan aumentos en algunos tramos de renta, en la parte alta de la distribución, en los hogares cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 64 años, en los inactivos o parados y en buena parte de la distribución educativa.

En cuanto al gasto en otros bienes no duraderos, la caída agregada fue más moderada y convivió con incrementos en varios grupos, sobre todo en los hogares de renta media y alta, en aquellos cuyo cabeza de familia tenía entre 45 y 64 años, en los jubilados y los inactivos o parados, y en la parte alta de la distribución de la riqueza. Por el contrario, se observan retrocesos en el nivel inferior de renta o en algunos grupos de edad y riqueza intermedios.

CRECE EL PORCENTAJE DE HOGARES QUE REALIZARON GASTO EN VEHÍCULOS

De su lado, el estudio refleja que el porcentaje de hogares que realizaron gasto en vehículos aumentó de forma apreciable, desde el 13,2% registrado en 2022 hasta el 15% de 2024. En general, se observan aumentos en casi todos los grupos. Los incrementos fueron especialmente acusados en los hogares de renta media, en los menores de 55 años y en los hogares con menor nivel educativo.

Por su parte, el gasto mediano de quienes acometieron este tipo de compra aumentó desde 6.600 euros hasta 7.300 euros, con incrementos particularmente intensos en los hogares de renta media y alta, en los hogares jóvenes y en los de menor tamaño. En cambio, se observan descensos en algunos hogares de edad avanzada o en los asalariados.

En conjunto, la tenencia de automóviles y otros vehículos apenas varió entre finales de 2022 y finales de 2024, al pasar del 78,9% al 79%. En cuanto a los que poseen vehículos, el valor mediano de estos bienes aumentó entre 2022 y 2024, desde 8.000 euros hasta 8.300 euros, lo que equivale a un incremento del 4,3%.

CAE EL GASTO EN BIENES DURADEROS, COMO MOBILIARIO DEL HOGAR

En cuanto a otros bienes duraderos --como puede ser mobiliario para el hogar--, el 55,4% de los hogares realizaron este tipo de gasto en 2024, frente al 54,5% observado en 2022.

Se trata, por tanto, de un ligero aumento de la proporción de hogares que incurrieron en este gasto, acompañado, sin embargo, de una reducción del gasto mediano en quienes lo realizaron, desde 1.100 euros hasta 1.000 euros.

El porcentaje de hogares que llevaron a cabo este gasto sigue siendo mayor en los hogares de renta alta, en los hogares de mediana edad, en los asalariados y en los hogares con más miembros trabajando, mientras que por riqueza las diferencias son mucho menores.