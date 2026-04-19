La Unión Africana condena el nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia

Nairobi, 19 abr (EFE).- La Unión Africana (UA) expresó este domingo su “profunda preocupación” y “condenó” el nombramiento por parte de Israel de un embajador para la región separatista somalí norteña de Somalilandia, que el Gobierno israelí ha reconocido como Estado independiente.

“La Comisión de la Unión Africana expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las informaciones sobre la decisión de Israel de nombrar un enviado diplomático a la denominada ‘Somalilandia’”, indicó la UA en un comunicado.

“La Comisión reafirma el respeto inquebrantable de la Unión Africana por la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, de conformidad con el Acta Constitutiva de la Unión Africana y el derecho internacional. La Unión no reconoce a Somalilandia como Estado independiente”, añadió el organismo internacional formado por unos 55 Estados africanos.

La UA recordó que cualquier reconocimiento unilateral de Somalilandia “es nulo”, “sin efecto”, y advirtió que “tales acciones ponen en riesgo la estabilidad regional”.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la UE.

El miércoles pasado, Israel fue más allá al nombrar embajador no residente en Somalilandia al diplomático Michael Lotem, que ha ocupado cargos de embajador en países como Kenia, Azerbaiyán y Kazajistán.

En un comunicado conjunto, Somalia, Arabia Saudita, Catar, Egipto y otros 14 países condenaron enérgicamente la decisión de Israel de nombrar a un representante para Somalilandia, calificándola de “clara violación de la soberanía y unidad de Somalia”, y reafirmaron su pleno apoyo a su integridad territorial.

Una coalición de trece países liderada por Pakistán, que incluye a Turquía e Indonesia, también se sumó a la condena internacional, calificándolo de "precedente peligroso" para la estabilidad de África.

La Liga Árabe expresó el viernes pasado que la acción israelí es una "flagrante violación" de la soberanía y de la integridad territorial somalí.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente como Estado, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró en 1991 su separación de Somalia, excolonia italiana, y en las últimas décadas, ha habido varios intentos de diálogo con Mogadiscio sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE