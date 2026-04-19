El papa pide que se elimine la lacra de la corrupción en su primera misa en Angola

Luanda, 19 abr (EFE).- El papa León XIV se trasladó este domingo al barrio de Kilamba, en la periferia de la capital de Angola, donde llegó ayer tras visitar Camerún, para celebrar una misa multitudinaria ante 100.000 fieles en un país donde, afirmó, "los recursos son malgastados" y donde pidió "eliminar la lacra de la corrupción".

León XIV llegó a este país "bellísimo pero lastimado, que tiene hambre y sed de esperanza, de paz y de fraternidad" para volver a poner en el foco los problemas de los países africanos.

En la gran explanada de este barrio, construido totalmente con financiación China y considerado "una ciudad fantasma", ya que pocos han podido comprar una casa por su excesivo precio, el papa dedicó su homilía a conservar la esperanza en un país con "una larga guerra civil con su secuela de enemistades y divisiones, de recursos malgastados y de pobreza".

A los angoleños deseó que se "construya un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezcan el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir".

"Sólo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que la han perdido", afirmó Robert Prevost, hablando en portugués.

En Angola, uno de los mayores productores de petroleo y gas de África, así como de diamantes y otros recursos, existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza y una tasa de pobreza estimada en más del 40% por el Banco Africano de Desarrollo.

En este país, cerca del 90 por ciento de la población es cristiana y un 48 % se declara católica, y en los últimos años se ha experimentado un aumento de vocaciones y de fieles. Sobre todo en la capital, Luanda, la presencia católica es significativa, con más de 3,7 millones de católicos de entre casi 9 millones de habitantes.

"Cuando se lleva mucho tiempo sumergido en una historia tan marcada por el dolor, se corre el riesgo (...) de perder la esperanza y quedarse paralizado por el desánimo", dijo el papa a los fieles.

En la homilía, también advirtió de uno de los problemas para la Iglesia en África, los elementos mágicos y de superstición que se siguen conservando.

"Hay que estar siempre atentos a aquellas formas de religiosidad tradicional que, sin duda, pertenecen a las raíces de la cultura de ustedes, pero que, al mismo tiempo, suponen el riesgo de confundir y mezclar elementos mágicos y supersticiosos que no ayudan en el camino espiritual", dijo el papa.

También explico que ante "los problemas sociales y económicos y las diferentes formas de pobreza", se necesita una Iglesia que sepa acompañar a la gente "y escuchar el lamento de sus hijos".

"Angola necesita obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas y religiosos, laicos y laicas que tengan en el corazón el deseo de entregar su propia vida y ofrecérsela unos a otros, de comprometerse en el amor y el perdón mutuos, de construir espacios de fraternidad y de paz, de realizar gestos de compasión y solidaridad hacia quienes más lo necesitan", señaló. EFE

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