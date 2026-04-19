Agencias

La Real Sociedad llega al Aeropuerto de Hondarribia aclamado por los aficionados para dirigirse a Zubieta

Guardar

Los jugadores de la Real Sociedad han aterrizado en el Aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa) pasadas las dos de la tarde, donde han sido recibidos y aclamados por numerosos aficionados que han querido felicitarles tras ganar el título de Copa este pasado sábado en la Cartuja de Sevilla.

El equipo txuri-urdin se ha dirigido casi de inmediato al autobús para realizar un recorrido por los municipios guipuzcoanos de Errenteria y Pasaia, y trasladarse después a Donostia-San Sebastián, pasando por los barrios de Herrera, Gros, Zurriola, y seguir por el Boulevard, La Concha, Zumalakarregi y avenida Tolosa hasta llegar a Zubieta.

Este lunes se celebrará en la capital de Gipuzkoa el recibimiento oficial a los campeones de la Copa, al que se espera que acudan más de 100.000 personas. Se prevé que a las 19.00 horas los jugadores de la Real, con su capitán, Mikel Oyarzabal, y su portero, Unai Marrero, a la cabeza, se asomen a la balconada del Ayuntamiento para festejar la victoria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un incendio en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 14 muertos en el sur de India

Infobae

Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja

Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja

Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de EE.UU., según Tasnim

Infobae

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia

Venezuela se asoma a nueva etapa con regreso a la banca global tras alivio de sanciones

Infobae