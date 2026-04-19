La Real Sociedad llega al Aeropuerto de Hondarribia aclamado por los aficionados para dirigirse a Zubieta

Los jugadores de la Real Sociedad han aterrizado en el Aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa) pasadas las dos de la tarde, donde han sido recibidos y aclamados por numerosos aficionados que han querido felicitarles tras ganar el título de Copa este pasado sábado en la Cartuja de Sevilla.

El equipo txuri-urdin se ha dirigido casi de inmediato al autobús para realizar un recorrido por los municipios guipuzcoanos de Errenteria y Pasaia, y trasladarse después a Donostia-San Sebastián, pasando por los barrios de Herrera, Gros, Zurriola, y seguir por el Boulevard, La Concha, Zumalakarregi y avenida Tolosa hasta llegar a Zubieta.

Este lunes se celebrará en la capital de Gipuzkoa el recibimiento oficial a los campeones de la Copa, al que se espera que acudan más de 100.000 personas. Se prevé que a las 19.00 horas los jugadores de la Real, con su capitán, Mikel Oyarzabal, y su portero, Unai Marrero, a la cabeza, se asomen a la balconada del Ayuntamiento para festejar la victoria.