0-1. Rabiot recupera el segundo puesto

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- Una arrancada, una pared con Rafael Leao y un gol de Adrien Rabiot antes del descanso resolvieron este domingo la apurada y sufrida victoria del Milan, que recuperó la segunda plaza de la clasificación con un triunfo 0-1 en Verona contra el último de la Serie A.

Imposible ya el ‘Scudetto’ por sus propios errores, a doce puntos de la cima de la tabla del Inter, tras perder tres de sus últimas cuatro citas en el campeonato italiano, el equipo ‘rossonero’ se impuso con un ejercicio práctico primero y resistente después para comandar la competencia por las tres restantes posiciones de Liga de Campeones.

Su primera ocasión fue gol, ya en el minuto 41, cuando Rabiot avanzó desde el medio campo, conectó más adelante con Rafael Leao, que lo devolvió la pared y lo dejó solo frente al portero Montipó, al que el centrocampista internacional francés batió de primeras en su salida, con el remate raso y definitivo con la izquierda.

Al Milan le bastó con ese gol, aunque sufrió para sostener su renta y su victoria. Hizo méritos el Hellas Verona incluso para igualar en la segunda parte, con una secuencia de ocasiones que demostraron el porqué de su última posición. Sin pegada, sólo fue un ejercicio de incapacidad para batir a Mike Maignan, certero cuando le pusieron a prueba.

A diez puntos ya de la permanencia, con quince por jugarse, su descenso a la Serie B parece sólo una cuestión de tiempo. Es su quinta derrota consecutiva. Y la vigésimo segunda de la temporada. Sólo ha sumado 18 de los 99 puntos por los que ha competido en este curso.

Ficha técnica:

0 – Hellas Verona: Montipó; Oyegoke (Lirola, m. 21), Nelsson, Edmundsson, Valentini, Bradaric (Nonnato, m. 46): Akpa Akpro (Elmusrati, m. 64), Gagliardini (Lovric, m. 83); Belghali, Bernede (Tomich, m. 83); Orban.

1 – Milan: Maignan; Athekame (Saelemaekers, m. 63), Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Youssouf Fofana (Ricci, m. 63), Modric, Rabiot; Rafael Leao (Santiago Giménez, m. 63) y Pulisic (Nkunku, m. 80).

Gol: 0-1, m. 41: Rabiot.

Árbitro: Daniele Chiffi. Amonestó con tarjeta amarilla al local Akpa Akpro (m. 25).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Serie A, disputado en el estadio Marcantonio Bentegodi de Verona ante unos 20.000 espectadores.