Bruselas acoge este lunes un nuevo encuentro de la alianza para la solución de dos Estados

Bruselas, 19 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, inaugura este lunes en la capital belga la novena reunión de Alianza Global para implementar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, donde tras más de seis meses de tregua la población palestina sigue muriendo en bombardeos israelíes o por falta de acceso a servicios básicos.

Kallas, quien pronunciará un discurso de apertura por la mañana, copresidirá la reunión junto al ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, según informó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

La Alianza Global fue impulsada por la UE y los países árabes en septiembre de 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar y avanzar en la creación de un Estado palestino.

También acudirán el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, según informó la agencia de noticias palestina WAFA, y el Representante Especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Christophe Bigot.

Bigot describió la alianza el pasado martes a través de redes sociales como "una plataforma oportuna que reúne a los socios para impulsar medidas concretas en materia de seguridad, estabilización y gobernanza en Gaza y Cisjordania".

Seguidamente, Kallas copresidirá el Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina, que coordina la entrega de ayuda internacional a los palestinos y a la Autoridad Palestina, junto con el Ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y ofrecerá una rueda de prensa en la que también participará el primer ministro palestino.

Los representantes políticos se reunirán más de seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que a la práctica no ha significado que cesen los ataques de Israel sobre la población palestina ni que dejen de escasear alimentos y otros productos de primera necesidad, como medicamentos.

Desde el 10 de octubre se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 han sido asesinados más de 72.000 palestinos.

Un informe elaborado por cinco ONG con presencia en la Franja denunció que Israel sigue sin cumplir con lo acordado en materia de ayuda humanitaria, reconstrucción, protección de civiles, libertad de movimiento o autogobernanza.

Del plan de 20 puntos elaborado por EE.UU., solo una parte ínfima de ellos se ha materializado de forma parcial, añadieron.

Por su parte, facciones palestinas de Hamás, Yihad Islámica y Frente Popular para la Liberación de Palestina rechazaron este lunes, tras una reunión en El Cairo, mantener diálogo o firmar cualquier acuerdo hasta que Israel implemente "plenamente" la primera fase de la tregua en Gaza.

La primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contemplaba el cese de la ofensiva sobre la Franja, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas israelíes del enclave.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE