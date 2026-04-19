Agencias

Petro demandará al presidente de Ecuador por vincularlo con el narcotraficante Fito

Guardar

Bogotá, 19 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que, durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro en su cuenta de X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana, en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador obedeció únicamente a actividades oficiales.

Últimas Noticias

Un incendio en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 14 muertos en el sur de India

Infobae

Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja

Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja

Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de EE.UU., según Tasnim

Infobae

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia

Venezuela se asoma a nueva etapa con regreso a la banca global tras alivio de sanciones

Infobae