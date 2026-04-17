Una terapeuta desarrolla 'TerapIA Ocupacional', una plataforma de inteligencia artificial para la profesión

La terapeuta ocupacional e investigadora de IA y salud digital, Andrea Caiña Dos Santos, ha desarrollado 'TerapIA Ocupacional', una herramienta de inteligencia artificial, con información especializada y actualizada para estos profesionales sanitarios, con el objetivo de ayudar a realizar informes de pacientes y documentar cada caso.

Esta plataforma se ha presentado este viernes en la jornada organizada por el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO) sobre las nuevas oportunidades que genera, precisamente, la IA en la salud.

Como ha explicado Caiña Dos Santos, los terapeutas, en muchas ocasiones, no tienen tiempo para dedicarse a estas tareas; de hecho, ha explicado que el 40 por ciento del tiempo debería a realizar esta documentación pero muchos profesionales solo tienen tiempo para atender a los pacientes.

Esta inteligencia artificial, en este contexto, podrá realizar informes clínicos, escalas de evaluación o bases de datos de productos de apoyo con los tratamientos disponibles y sus precios. También contará con juegos terapéuticos de diferentes dificultades, y sus resultados se podrán añadir al informe de cada paciente.

Dentro de 'TerapIA Ocupacional' también se podrá acceder a la legislación vigente, para consultar leyes o artículos asociados a lo sanitario, y también se podrán buscar artículos científicos (solo de bases de datos de referencia científica). Aunque usará un modelo genérico de inteligencia artificial, la información que recoge se basará únicamente en artículos relacionados con la terapia ocupacional.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional, Inmaculada Iñiguez Muñoz, ha sostenido que la formación de competencias digitales va a ser "muy beneficiosa" para la terapia ocupacional, y ha animado a todos los profesionales a formarse en inteligencia artificial.

Por ello, una plataforma como 'TerapIA Ocupacional' permite facilitar la tarea de estos profesionales mediante información veraz y contrastada, y ayudar en el tratamiento de las terapias con el acceso directo a los informes de los pacientes.

LA IA "ESTÁN REDEFINIENDO CASI TODO"

El director adjunto de 'Red.es', Antonio Saravia González, que es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha detallado que la tecnología, la digitalización y, especialmente, la introducción de la inteligencia artificial "están redefiniendo casi todo".

Como ha explicado Saravia, los fondos europeos 'Next Generation' permitieron que se lanzase, con una inversión de alrededor de 200 millones de euros, su programa para 80 mil profesionales de todos los sectores para "desarrollar competencias digitales en los colegios profesionales".

Este programa es "innovador en materia de digitalización e inteligencia artificial", además de ser multisectorial. También es de ámbito nacional y está articulado para todos los profesores de todas las provincias españolas. Su objetivo es capacitar a los profesionales en retos y oportunidades mediante "formación actual y específica". De hecho, más de 75.000 profesionales de todos los sectores se han unido ya al programa.

"Durante mucho tiempo se pensó que las estrategias digitales eran habilidades técnicas, pero ahora son habilidad criticas para la empleabilidad y para la competitividad", ha declarado. Por ello, la inteligencia artificial es uno de los ejes fundamentales del programa formativo de "forma ética, responsable y práctica".

La directora de la Cátedra en Competencias Digitales Accenture-Universidad Politécnica de Madrid, Mercedes Grijalvo Martín, ha asegurado que la transformación tecnológica exige que la universidad, las empresas y los colegios profesionales trabajen de "forma coordinada" para conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de los profesionales.

Además, ha recalcado que la información rigurosa solo tiene sentido cuando viene acompañada de fuentes fiables y con criterios claros.