Heridos ocho marineros a causa de un incendio en el portaaeronaves estadounidense 'USS Dwight D. Eisenhower'

Al menos ocho marineros han resultado heridos a causa de "un pequeño incendio" a bordo del portaaeronaves estadounidense 'USS Dwight D. Eisenhower' mientras era sometido a labores de mantenimiento en el Astillero Naval de Norfolk, situado en Porstmouth, en el estado de Virginia.

Courtney Callaghan, una portavoz de la Armada de Estados Unidos, ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que el suceso tuvo lugar el 14 de abril, antes de agregar que las llamas "fueron inmediatamente contenidas y extinguidas".

Así, ha explicado que en las labores de lucha contra el fuego participaron fuerzas del buque y el personal del Astillero Naval de Norfolk, que "respondieron rápidamente, para lo que están entrenadas".

"Ocho marineros fueron tratados por los médicos del barco y volvieron a sus puestos", ha zanjado, sin que por el momento haya detalles sobre las causas del suceso.