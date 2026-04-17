Agencias

Wall Street abre verde y Dow Jones sube un 1,24 % tras la reapertura del Estrecho de Ormuz

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Nueva York, 17 abr (EFE).- Wall Street abrió en verde este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,24 % después de que Irán declarara el estrecho de Ormuz "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con EE. UU., mientras el S&P 500 y el Nasdaq siguen en máximos históricos.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 600 puntos, hasta los 49.178; el S&P 500 subía un 0,75 %, hasta los 7.094 enteros; y el Nasdaq avanzaba un 1,02 %, hasta los 24.347 puntos. EFE

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