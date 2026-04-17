Noboa afirma que los homicidios en Ecuador bajaron un 14 % en el primer trimestre de 2026

Guayaquil (Ecuador), 17 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes que los homicidios bajaron un 14 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, que fue el año más violento de la historia del país andino.

En una cadena nacional, el mandatario atribuyó parte de esta reducción a los aranceles impuestos a las importaciones colombianas que están en vigencia desde el 1 de febrero y que inicialmente fueron del 30 %, pero que desde el 1 de mayo subirán al 100 %, ya que "las provincias fronterizas también han bajado en violencia".

La guerra comercial fue iniciada por Noboa, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Pero también señaló que la reducción se debía al estado de excepción que ha estado vigente desde que comenzó el año y al toque de queda que decretó durante 15 días en marzo para combatir a los grupos criminales, lo que, dijo, permitió "actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas" de bandas delictivas.

Marzo registró un 24 % menos de asesinatos, en comparación con el mismo mes del año pasado, dijo.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como "terroristas" y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE