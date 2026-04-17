Portugal aplaude alto el fuego en Líbano y lo ve una oportunidad para una "solución integral" al conflicto

El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha trasladado este viernes a su homólogo de Líbano, Yusef Ragi, su apoyo al alto el fuego pactado con Israel con mediación de Estados Unidos, insistiendo en que representa una oportunidad para una "solución integral" al conflicto.

En una visita a Beirut para reunirse con el ministro libanés, Rangel ha expresado su pleno apoyo a la soberanía e integridad territorial de Líbano. "Celebró el alto el fuego y el proceso de negociación que el Líbano pretende seguir, considerándolo una oportunidad real para alcanzar una solución integral y sostenible que fortalezca la estabilidad y ponga fin al conflicto", ha indicado el Ministerio de Exteriores sobre el encuentro entre el titular libanés y su homólogo luso.

Ragi ha agradecido la posición de Lisboa con el apoyo a Líbano en diversos foros internacionales y su respaldo "a las decisiones y reformas del Gobierno libanés".

"Líbano busca alcanzar un alto el fuego permanente mediante negociaciones, lo que garantizaría el restablecimiento de la estabilidad, la retirada de Israel, la extensión de la soberanía estatal libanesa sobre todo su territorio y el monopolio estatal de las armas", ha recalcado el ministro libanés, en línea con las demandas expresadas por el presidente, Joseph Aoun.