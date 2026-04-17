Presidentes de Azerbaiyán y Siria se reúnen en Turquía y refuerzan su alianza energética

Bakú, 17 abr (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, se reunió este viernes con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, para abordar la cooperación bilateral y la cooperación energética, en el marco del V Foro Diplomático de Antalya.

"Se destacó la importancia de la cooperación en el sector energético y, en este contexto, la relevancia de la implementación del proyecto de exportación de gas azerbaiyano a Siria a través de Turquía, su contribución a la seguridad energética de Siria y al desarrollo general del país", informó el servicio de prensa de Azerbaiyán.

Por su parte, al Sharaa agradeció el apoyo de Bakú e invitó a su homólogo azerí a visitar Siria.

Con apoyo financiero de Catar, en agosto del año pasado, Azerbaiyán comenzó a suministrar gas natural a Siria a través de Turquía.

El gas azerbaiyano se utiliza principalmente para la generación de electricidad.

Según el Ministerio de Energía de Azerbaiyán, el año pasado la nación caucásica suministró a Siria 500 millones de metros cúbicos de gas y 300 millones de metros cúbicos en el primer trimestre de 2026.EFE