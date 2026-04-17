Petro afirma que los estados nación están en crisis y apuesta por una "democracia global"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que los estados nación están en crisis y que la fuerza ahora está en los pueblos, por lo que ha apostado por una democracia global, una hermandad entre los pueblos".

Lo ha dicho este viernes en el programa 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, emitido en el marco de la Global Progressive Mobilisation que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que reúne a líderes de izquierdas de todo el mundo.

Respecto a este foro, Petro ha dicho que no es la primera vez que las fuerzas progresistas se reúnen, y ha recordado las iniciativas del demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos, "su intento de unir y articular progresistas latinoamericanos con progresismos estadounidenses".

"El hecho de hablar en nuestra lengua hace que una mirada importante vaya a la península ibérica, con todo lo que nos separa pero también lo que nos une, es el principio de contradicción", ha dicho.

"Hay que hacer una redefinición del mundo sin tratar de construirlo, porque no depende de nuestra voluntad, pero desde los tratados internacionales, la declaraciones de derechos humanos, se ha evolucionado para lograr un derecho internacional entre naciones".

Sin embargo, "las naciones unidas son una confederación de estados nación, ahí hay un fallo, porque los estados nación como Colombia cada vez tiene menos poder, la globalización le ha quitado poder al estado nación", ha dicho el presidente colombiano.

UN NUEVO MUNDO

"El Estado nación ya no da más, lo que da son los pueblos", ha dicho, tras poner como ejemplo la movilización contra el genocidio en Gaza y la Flotilla de personas que se han embarcado para enviar ayuda a la población palestina.

"Vemos surgir un nuevo mundo que no pasa por la decisión de los partidos políticos y estados, pasa por una democracia con deseo de libertad que nace de los pueblos, y de ahí, a una democracia global, una hermandad entre los pueblos", ha dicho.