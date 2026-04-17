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España completa su entrenamiento oficial antes de viajar a Córdoba para medirse a Ucrania

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Madrid, 17 abr (EFE).- Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol completaron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su último entrenamiento antes de enfrentarse a Ucrania en Córdoba en un duelo de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en el que defenderán título.

La sesión arrancó a las 11.00 horas y en ella se ultimaron los detalles antes de la cita contra las ucranianas, que tendrá lugar este sábado a las 16.00 en el estadio Nuevo Arcángel y que cobra gran importancia, toda vez que España viene de perder en su visita a Inglaterra en Wembley y necesita los tres puntos para no perder de vista a estas últimas.

Una vez ejercitadas las internacionales tienen previsto llevar a cabo el almuerzo a las 13.30 horas y a las 16.10 tomar un tren rumbo a la ciudad andaluza, donde a las 18.45 horas tendrá lugar la rueda de prensa que ofrecerán la seleccionadora, Sonia Bermúdez, y la atacante Mariona Caldentey.

Después de tres jornadas, Inglaterra lidera el grupo A3, con 9 puntos, tres más que España, segunda. La tabla la completan Islandia, con tres, y Ucrania, que ha encajado tres derrotas. EFE

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