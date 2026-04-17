Hallan cerca de un centenar de focas muertas en la costa del Caspio de Kazajistán

Astaná, 17 abr (EFE).- Cerca de cien focas muertas aparecieron este viernes en la costa kazaja del mar Caspio, según las autoridades de Kazajistán que investigan la causa de la muerte masiva de estos animales.

Según informó la agencia kazaja Tengrinews, que cita un informe del Comité de Pesca del Ministerio de Agricultura de Kazajistán, los cadáveres de estos mamíferos marinos aparecieron en la zona ribereña la región de Maguistau.

Las autoridades kazajas indican que los animales murieron hace varios días e incluso semanas, y fueron arrastrados por los fuertes vientos del oeste a la costa.

Expertos del Instituto de Hidrobiología y Ecología de Kazajistán establecieron que las focas murieron hace más de un mes y solo ahora sus cuerpos fueron lanzados a la costa.

El Departamento Regional de Pesca de Manguistau declaró a la agencia kazaja que la población de focas del Caspio actualmente ronda las 270.000 cabezas.

"Las principales amenazas para las focas son los factores climáticos adversos, así como la expansión de la producción de hidrocarburos en el mar, el transporte marítimo intensivo, la caída casual en redes de pesca y otros factores antropogénicos", indicó la dependencia, al destacar que la especie no corre peligro de extinción.

Las autoridades kazajas incluyeron a la foca del Caspio en la lista de especies protegidas en 2020 y en 2024 crearon una reserva natural para proteger estos animales.EFE