OnlyFans ultima la venta de una participación minoritaria que valora la plataforma en más de 2.500 millones

OnlyFans, la plataforma de streaming de contenido para adultos, está cerca de cerrar un acuerdo para vender una participación inferior al 20% al fondo estadounidense Architect Capital, que valoraría el negocio en más de 3.000 millones de dólares (2.545 millones de euros), según indicaron fuentes conocedoras al diario 'Financial Times'.

Las negociaciones avanzadas con Architect Capital se producen apenas un mes después del fallecimiento de Leonid Radvinsky, el empresario estadounidense de origen ucraniano que era propietario de la plataforma desde 2018.

Tres fuentes consultadas por el periódico indicaron que el acuerdo podría alcanzarse en mayo, abriendo así la puerta a futuras ventas de participaciones, aunque advirtieron de que la transacción aún podría encontrar obstáculos de última hora.

El control de la compañía seguiría en manos del fideicomiso familiar que actualmente posee las acciones de Radvinsky y que está dirigido por su viuda, Katie Radvinsky, quien ha supervisado el proceso de venta desde la enfermedad y el fallecimiento de su esposo.

Como parte del posible acuerdo, se espera que OnlyFans colabore con Architect para desarrollar nuevos servicios y productos financieros para los creadores, quienes a veces tienen dificultades para acceder a servicios bancarios tradicionales.

La plataforma había buscado una valoración superior a los 5.000 millones de dólares (4.240 millones de euros) cuando consideraba vender una participación mayoritaria, pero la decisión de vender solo una pequeña parte del negocio sin ceder el control mayoritario redujo el valor de dicha participación.

En este sentido, Architect habría iniciado negociaciones exclusivas con OnlyFans para la compra de una participación mayoritaria a finales del año pasado, según adelantó 'The Wall Street Journal'.