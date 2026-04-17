Petro dice que Hitler "está vivo" por el "odio racial al extranjero" y elogia a España

Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha afirmado que Adolf Hitler "está otra vez vivo en Europa" a través del "odio racial al extranjero" que permite a las formaciones de extrema derecha ganar elecciones, y frente a esta xenofobia, elogió la postura de España.

"La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca", ha sostenido durante 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

Dentro de este contexto, el presidente colombiano elogió la postura de España tanto en la migración como frente a la guerra en Irán: "Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora".

Petro ha señalado que excluir a personas es "excluir cerebros", y que hay formaciones progresistas en América Latina, entre las que se ha incluido, que defienden la libertad de movimiento: "Esto es lo que hay que lograr", ha resumido.

El presidente ha recordado que más de cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60, y que ahora, tras el "bloqueo económico", ha ocurrido en el sentido inverso: "No nos ha pasado nada. Son parte de la fuerza laboral, y al final se logró asimilar el shock de la migración", ha expresado Petro.

El presidente colombiano ha contrapuesto esta integración de los migrantes venezolanos en Colombia con la situación en Chile, donde se habla de "evacuar a venezolanos".

A renglón seguido, ha apuntado que la migración es "fuente de riqueza", en un mundo en el que la fuerza de trabajo "es cada vez más cerebral", que "no depende del color de la piel". EFE