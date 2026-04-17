Oriente Próximo acoge con satisfacción el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

La mayor parte de los países de Oriente Próximo ha celebrado este jueves el alto el fuego de diez días acordado entre Líbano e Israel y que ha entrado en vigor a las 23.00 horas, si bien el Ejército de Líbano ha denunciado violaciones del compromiso por parte de las tropas israelíes en las primeras horas de vigencia del compromiso que debería detener temporalmente las hostilidades entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, objetivo declarado de la campaña militar israelí que ya ha dejado casi 2.200 muertos.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha mostrado su "satisfacción" por el anuncio del acuerdo en un comunicado en el que ha elogiado "la importante y positiva labor" del presidente de Líbano, Joseph Aoun, así como del Ejecutivo encabezado por el primer ministro Nawaf Salam y del presidente del Parlamento, Nabih Berri.

Asimismo, ha reafirmado "su apoyo al Estado libanés en la extensión de su soberanía, garantizando que las armas permanezcan exclusivamente en manos del Estado y sus instituciones legítimas", en alusión velada al desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como "en sus esfuerzos por preservar los recursos, la integridad territorial y la seguridad de Líbano", actualmente invadido por el sur por Israel.

De igual manera se ha pronunciado la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en estos dos aspectos, respaldando los "esfuerzos para garantizar que las armas permanezcan exclusivamente en manos del Estado y para desmantelar las organizaciones terroristas" al tiempo que ha destacado "su firme compromiso de apoyar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano".

Asimismo, Abu Dabi, que ha "elogiado los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump para facilitar este acuerdo", también ha expresado su "esperanza de que este avance constituya un paso positivo (...) para la estabilidad regional" y ha incidido en "la importancia de una coordinación internacional eficaz y continua para prevenir una mayor escalada y mitigar las repercusiones humanitarias y de seguridad en toda la región".

Sus comunicados contienen los principales puntos en los que también han incidido, en mensajes similares, las carteras de Exteriores de Qatar, Omán y Bahréin dentro del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, así como la de Siria, fuera de esta organización.

Asimismo, también ha transmitido su "beneplácito" el Ministerio de Exteriores egipcio, que ha destacado el acuerdo como un avance hacia, entre otros, "el fin de la agresión israelí en Líbano".

De hecho, a este respecto, la cartera ha subrayado "la necesidad del compromiso de Israel de detener todos los ataques militares contra Líbano", al tiempo que ha transmitido "su apoyo inquebrantable a la unidad del Estado libanés y la necesidad de respetar su soberanía e integridad territorial".

"Egipto reitera también su posición sobre la necesidad de la retirada completa e inmediata de Israel del territorio libanés y la aplicación sin distinción de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU", aprobada en 2006 y que exige el cese total de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, la retirada de las fuerzas israelíes de Líbano --para su reemplazo por fuerzas libanesas y de la FINUL-- y el desarme de grupos armados como el grupo chií.

Asimismo, Egipto ha exhortado a la comunidad internacional "a asumir sus responsabilidades para garantizar la sostenibilidad del alto el fuego, lo que contribuirá a aliviar el sufrimiento de la población civil libanesa, garantizar la entrega segura y continua de ayuda humanitaria y facilitar el retorno de las personas desplazadas a sus ciudades y pueblos".

Los mensajes de los citados Ministerios de Exteriores han llegado al calor del acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien el Ejército libanés ya ha denunciado, apenas unas horas después, que las tropas israelíes habrían violado el compromiso, continuando con las hostilidades de su campaña militar con una invasión incluida que ya ha dejado en su vecino septentrional casi 2.200 víctimas mortales.