Delcy Rodríguez anuncia a un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves el nombramiento de Luis Pérez como nuevo presidente del Banco Central del país, tras la renuncia de Laura Guerra Angulo, quien se encontraba al frente de esa entidad desde abril de 2025.

"He recibido una comunicación de la doctora Laura Guerra, quien ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela (BCV)", ha informado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha avanzado que la presidenta saliente de la entidad bancaria "seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno".

Este cambio en la dirección del BCV llega después de que este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el levantamiento de las sanciones impuestas a esa misma entidad, junto a otras tres más, al calor de las nuevas relaciones que mantienen Washington y Caracas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre la capital del país.

A su vez, este mismo jueves el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reanudado sus relaciones con el país tras más de siete años de suspensión de las mismas por cuestiones relacionadas con el reconocimiento del Gobierno de Venezuela, sumido entonces --en el año 2019-- en una crisis institucional desatada después de que la Asamblea Nacional reconociera a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino y este declarara asumir el cargo.