El brent cae más del 1 %, hasta los 98 dólares, a la espera de nuevas reuniones EEUU-Irán

Madrid, 17 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio cae algo más del 1 %, hasta los 98 dólares, después de las fuertes subidas de la víspera, y mientras los inversores esperan una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

A las 7:00 horas de este viernes, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,34 %, hasta los 98,07 dólares en el mercado de futuros de Londres.

En la víspera, el brent repuntó con fuerza, el 4,70 %, y rozó nuevamente los 100 dólares el barril, ante las dudas de los inversores sobre las nuevas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y mientras el estrecho de Ormuz se mantiene sin tráfico marítimo.

A ello se suma que Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los buques con origen o destino en puertos iraníes que traten de cruzar el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el jueves que espera no tener que prorrogar el alto el fuego de dos semanas con Irán porque cree que llegarán a un acuerdo antes, al tiempo que anunció una tregua de diez días entre Israel y el Líbano.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que subió el jueves un 3,72 %, baja a esta hora el 1,31 %, hasta los 93,45 dólares. EFe

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