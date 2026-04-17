Irán celebra la tregua en Líbano y pide salida de las fuerzas israelíes de su territorio

Teherán, 17 abr (EFE).- Irán celebró este viernes con “satisfacción” el alto el fuego entre el Líbano e Israel, aseguró que forma parte del acuerdo de tregua cerrado con Estados Unidos la semana pasada y pidió que las tropas israelíes abandonen el territorio libanés.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, acogió con “satisfacción” el alto el fuego de 10 días que entró en vigor anoche, según con comunicado recogido por la televisión Press TV.

“Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”, afirmó Bagaei.

“Tras las conversaciones de Islamabad, Irán persiguió este objetivo con la máxima seriedad”, continuó.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el sábado pasado negociaciones en Islamabad, mediadas por Pakistán, que no concluyeron en un acuerdo entre los dos rivales, después de un acuerdo de alto el fuego de la guerra que según Teherán incluía el fin de las hostilidades en Líbano.

El alto el fuego en el Líbano se anunció en plena visita del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes.

Bagaei pidió además que Israel abandone “todos los territorios ocupados en el sur de Líbano” y “libere a todos los prisioneros”.

El acuerdo de alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel entró en vigor a la medianoche local (21:00 GMT) después de negociaciones mediadas por Washington.

Poco después de su entrada en vigor, el Ejército del Líbano denunció "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos" en lo que describen como "violaciones del acuerdo".

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.