México continúa con la búsqueda del cuerpo de cuarto minero atrapado en mina en Sinaloa

Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La coordinadora nacional de Protección Civil de México, Laura Velázquez Alzúa, informó este viernes que continúan de manera ininterrumpida las labores de rescate en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa (noroeste), donde desde hace 23 días se busca al cuarto minero atrapado tras el colapso de una presa de jales.

Velázquez recordó que el accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT), cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina, estructura donde se acumulan los residuos de la extracción.

Al momento del siniestro había 25 trabajadores dentro del yacimiento; 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados.

La funcionaria detalló que, tras 24 horas de labores iniciales encabezadas por la empresa Industrial Minera de Sinaloa (INSA), las autoridades estatales y federales se incorporaron al operativo.

“El jueves 26 de marzo se incorporó la Defensa y Marina, evidentemente Protección Civil de Sinaloa, quienes iniciaron inmediatamente las actividades conjuntas para hacer la búsqueda y el rescate”, señaló en una publicación en sus redes sociales.

El 27 de marzo, detalló, se instaló un puesto de mando unificado, con participación del Gobierno federal, el Gobierno de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad.

Velázquez destacó que hasta el momento han sido rescatados con vida dos de los mineros atrapados: José Alejandro Cástulo Colín, la noche del 29 de marzo, y Francisco Zapata Nájera, el 7 de abril.

Asimismo, confirmó que el 8 de abril fue recuperado el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera.

“Estamos trabajando día y noche, sin descanso para rescatar al cuarto minero, a Leandro Isidoro Beltrán”, afirmó.

La titular de Protección Civil subrayó que, además de las labores de rescate, una prioridad ha sido el acompañamiento a los familiares de las víctimas, con quienes han tenido 38 reuniones informativas.

En el operativo participan 389 elementos de fuerzas federales, estatales, grupos voluntarios y trabajadores mineros, quienes acumulan 558 horas de trabajo ininterrumpido, señaló.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm). EFE