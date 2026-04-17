Enrique Cerezo: "Sería perfecto para Griezmann ganar la final"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que para Antoine Griezmann "sería perfecto ganar" la Copa del Rey Mapfre, cuya final disputará este sábado (21.00 horas) ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, en plena temporada del adiós del francés a la entidad colchonera.

"Sería perfecto para Griezmann, para mí y para todo el mundo ganar una Copa del Rey, que es la mayor noche del fútbol español para todos. Para nosotros ganarla es muy importante", dijo este viernes el dirigente rojiblanco antes de la cena institucional organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el Real Alcázar de Sevilla.

Para Cerezo "no hay nadie favorito" y esquivó el favoritismo que le otorgan al Atlético. "Todos los partidos están al 50% y lo estáis viendo ahora mismo. Vosotros hace dos meses decíais que nosotros estábamos ya muertos de todo y fíjate cómo estamos", respondió los periodistas.

"Nosotros estamos dispuestos a ganar la Copa y creo que también lo está Jokin", aludió a Aperribay, presidente 'txuri-urdin'. "Esperamos que sea un buen partido, que sea un partido de amistad. Es la gran noche del fútbol español y realmente todos estamos contentos de poder haber llegado a la final, y luego que la gane el mejor o el que más suerte tenga o el que decida en la Federación", bromeó Cerezo.

Acerca de un posible doblete colchonero con Copa del Rey y Champions League, el presidente del Atlético señaló que le "gusta". "Dilo otra vez", le espetó a quien le había preguntado. Finalmente, aprovechó la ocasión para repetir "delante del presidente de la RFEF" su oposición al videoarbitraje. "El VAR está haciendo mal a los árbitros, y ahora que cada uno estudie lo que quiera", concluyó Cerezo al respecto.