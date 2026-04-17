Maestros venezolanos convocan una jornada nacional de asambleas por un salario digno

Caracas, 17 abr (EFE).- La Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó este viernes al sector educativo a una jornada nacional de asambleas de trabajadores el 22 de abril por un sueldo "justo, suficiente y digno", tras más de cuatro años sin un aumento del salario mínimo, equivalente hoy a unos 27 centavos de dólar al mes.

"Nuestra profesión y nuestra dignidad no pueden seguir esperando. Es momento de alzar la voz por la educación del país", expresó la organización en un comunicado.

La jornada tiene como objetivo discutir la "crítica realidad" marcada por cuatro años de estancamiento de los salarios "mientras el costo de vida sigue subiendo" y las autoridades "se niegan a reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores", señaló la convocatoria.

En ese sentido, la federación señaló que las autoridades educativas y de trabajo "no dan respuesta a las peticiones y demandas del magisterio", entre ellas también la discusión inmediata de la convención colectiva.

Además, la FVM denuncia la suspensión de salarios sin el debido proceso y un acoso laboral contra docentes, ya que "muchos son presionados, amenazados o intimidados por ejercer su derecho a reclamar mejoras salariales, participar en protestas, denunciar irregularidades o exigir el respeto a sus derechos laborales".

"Estas prácticas incluyen amenazas de sanciones, cambios arbitrarios de funciones, apertura de procesos administrativos injustificados y suspensión de salarios, generando un clima de miedo y persecución dentro del sistema educativo", agregó.

Distintos sectores laborales retomaron la protesta en este nuevo período que vive Venezuela desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas por Estados Unidos.

El jueves, trabajadores entregaron una carta a la Embajada de EE.UU. en Caracas para pedir su mediación ante el Gobierno venezolano por mejores salarios y la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada que hará un aumento del salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde 2022- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste "responsable", sin precisar el monto ni las condiciones.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la FVM, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

Los trabajadores también tienen previsto marchar el próximo 30 de abril hacia Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas, para reclamar mejoras salariales. EFE