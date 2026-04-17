Jokin Aperribay: "Yo me considero favorito también para la final"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha considerado a su equipo "favorito también" para levantar el título de la Copa del Rey Mapfre, cuya final se disputará este sábado (21.00 horas) en el Estadio de La Cartuja entre el Atlético de Madrid y el conjunto donostiarra.

"Yo es que me considero favorito también. Pero bueno, qué le vamos a hacer", bromeó Aperribay este viernes en presencia de Enrique Cerezo, su homólogo en el Atlético. "A quiénes son los favoritos no sé si hay que darle importancia. Hay que jugar los 90 minutos y ya lo veremos mañana. El Atlético de Madrid es un equipazo, por eso está en las semifinales de la Champions League", elogió al plantel colchonero.

"Tranquilo y entre amigos. Como comentaba Enrique [Cerezo], y con el presidente de la Federación, encantados de estar aquí en Sevilla para jugar a final de la Copa del Rey. Ojalá tengamos suerte mañana", dijo a a varios periodistas tras un evento en el Real Alcázar de Sevilla.

"¿Optimista? Sí, yo siempre soy optimista. Si estás con Enrique [Cerezo], te contagias del optimismo", señaló el presidente de la Real Sociedad. "Es un esfuerzo venir desde San Sebastián y ha hecho mucha gente esfuerzo. La verdad es que las entradas se han vendido fenomenal y agradecérselo a todos. Ojalá el viaje de todos haya sido bueno, que no haya tenido nadie ningún problema y que sepamos comportarnos", afirmó.

"Hace cinco años estuvimos aquí para vivir la final de la COVID. La experiencia que pasamos en el mundo entero fue horrorosa. Nosotros tuvimos una gran noche, pero conseguimos ganar otra oportunidad y cinco años después estamos aquí para tener una final con público. La verdad es que estamos muy contentos y así lo ha demostrado la gente", se alegró.

Luego Aperribay alabó a Griezmann. "Yo conozco a Antoine desde que soy presidente de la Real desde el 2008 y la verdad es que ya prometía lo que es. Es una persona fantástica que siempre ha estado muy unida a la Real Sociedad, ahora defiende los corredores de la Atlético de Madrid y esperemos que mañana la suerte nos sonríe a nosotros, pero ha sido un jugador con una carrera futbolística extraordinaria", concluyó.