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Rodríguez asegura que Venezuela no prevé un programa de endeudamiento tras regreso al FMI

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Caracas, 17 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que su país no tiene previsto un programa de endeudamiento tras reanudar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), interrumpidas hace siete años.

"No tenemos previsto ningún programa de endeudamiento (...). La recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela", afirmó la mandataria encargada durante un evento por el Día Nacional del Cuatro en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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