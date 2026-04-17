Infografías del viernes 17 de abril de 2026

IRÁN GUERRA - Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá totalmente abierto hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, lo que provocó una caída en el precio del Brent. Mientras Teherán garantiza el tránsito de buques mercantes, Washington mantiene el bloqueo naval y condiciona su levantamiento a un acuerdo definitivo.

VENEZUELA EEUU - Estados Unidos otorgó dos licencias generales que permiten a Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell reanudar operaciones en Venezuela y abrir nuevos contratos en petróleo y gas. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez negocia con Washington mientras se impulsa la apertura del sector más grande en reservas del mundo.

EEUU INTELIENCIA ARTIFICIAL - Una nueva encuesta del ACSI (Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense, por sus siglas en inglés) revela que la satisfacción con las plataformas de IA alcanza 73 puntos. Google Gemini lidera con 76, seguido de Copilot, Claude y ChatGPT. Aunque el 44 % de los adultos ya usa IA —más de la mitad a diario— persisten preocupaciones sobre privacidad, empleo y pérdida de interacción humana.

FÚTBOL EUROPA - Luis Díaz firma la mejor temporada debut de un colombiano en Europa: 42 contribuciones en 42 partidos con Bayern Múnich, igualando el récord histórico de Falcao pero en menos partidos jugados. Con 24 goles y 18 asistencias, se ubica entre los jugadores más influyentes del continente y consolida su lugar como uno de los fichajes colombianos más exitosos en la élite.

FÚTBOL COPA REY - Previa de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. EFE

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