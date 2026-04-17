Bolivia afina detalles para la segunda vuelta electoral en cinco regiones

La Paz, 17 abr (EFE).- Las autoridades electorales de Bolivia afinan este viernes los últimos detalles para la realización de la segunda vuelta en cinco de las nueve regiones del país para elegir a los gobernadores de los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija.

Los tribunales departamentales electorales de cada región continúan con la distribución del material para los comicios, una tarea iniciada hace unos días con el envío a las zonas rurales más alejadas y que concluirá este sábado en los centros urbanos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) nacional indicó esta jornada en un comunicado que reforzó el proceso de instrucción de más de 91.000 jurados electorales en las cinco regiones para que se desempeñen con eficiencia el domingo.

Este organismo dispuso la vigencia del "silencio electoral" en estos departamentos desde el jueves hasta el día de la elección, periodo en el que está prohibida la difusión de propaganda y las actividades proselitistas para que los votantes reflexionen antes de votar.

La ley boliviana también establece la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde este viernes hasta el día de la votación en las regiones en las que se desarrolle la segunda vuelta.

Tampoco están permitidos los actos públicos o reuniones, ni el traslado de personas durante el día de la elección.

En el departamento oriental de Santa Cruz, el más poblado de Bolivia, la división policial de Tránsito indicó que los viajes por tierra estarán habilitados hasta las 15:00 horas del sábado (19:00 GMT), de modo que los últimos autorizados serán aquellos que cumplan rutas interprovinciales.

En esa región, considerada el motor económico del país, se enfrentarán en las urnas el excandidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta será entre los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y postulantes de otras organizaciones políticas.

En primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba, mientras que en La Paz se declaró vencedor al candidato de la coalición oficialista Patria-Sol tras el abandono del partido contendiente Nueva Generación Patriótica (NGP).

La segunda vuelta en Bolivia, en elecciones nacionales o regionales, se desarrolla cuando un candidato no supera el 50 % de los votos o no consigue un mínimo del 40 % con al menos 10 puntos de diferencia respecto al siguiente. EFE