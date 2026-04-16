Zelenski busca en Países Bajos más misiles antibalísticos ante déficit de su Ejército

Kiev/La Haya, 16 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a reconocer durante su visita este jueves a Países Bajos que su ejército tiene un déficit de misiles antiaéreos capaces de derribar misiles balísticos rusos, y habló con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, de la posibilidad de organizar una reunión de gobiernos con capacidad y disposición de hacer llegar a Ucrania misiles adicionales para sistemas Patriot.

“Tenemos un problema con el déficit en misiles antibalísticos”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Jetten celebrada horas después de que Ucrania sufriera otro ataque masivo en el que sus defensas aéreas consiguieron derribar 8 de los 19 misiles balísticos lanzados por Rusia contra su territorio.

El presidente ucraniano dijo antes de la rueda de prensa al condenar el ataque -que según Rusia iba dirigido contra infraestructuras de la industria militar ucraniana y ha dejado 17 muertos y más de cien heridos- que algunos socios de Ucrania no han cumplido sus compromisos de dotarla de más medios de defensa antiaérea.

Zelenski encargó al jefe de su Ejército ponerse en contacto con las fuerzas armadas de estos países para acelerar estas entregas.

Preguntado en la rueda de prensa con Jetten sobre este problema, Zelenski declinó dar los nombres de los países que no han enviado los misiles que anunciaron para Ucrania y atribuyó estos retrasos a los “problemas internos” a los que se enfrenta cada país.

El presidente ucraniano insistió ante Jetten en la necesidad de que Europa produzca los misiles antibalísticos que necesita e hizo alusión a la guerra en Irán.

Zelenski ha dicho en varias ocasiones que el conflicto en Oriente Medio podría reducir los suministros de misiles para Patriot PAC-3 de los que precisa Ucrania al incrementar la demanda en esa parte del mundo.

Países Bajos es uno de los países que más ha ayudado a Ucrania en materia de sistemas Patriot y municiones para estos equipos estadounidenses.

El refuerzo de sus capacidades antibalísticas ha sido la principal prioridad de la gira europea que ha llevado hoy a Zelenski a Países Bajos.

En Alemania, su primera escala de la gira, Zelenski obtuvo de Berlín el compromiso de hacer llegar a Ucrania centenares de misiles PAC-3 en los próximos cuatro años.

Ucrania obtiene ahora la mayoría de misiles para Patriot que recibe a través de la llamada iniciativa PURL, por la que socios sobre todo europeos de Kiev ponen dinero para que puedan comprarse en EE.UU. estos misiles antibalísticos.

EE.UU. dejó de enviar material militar gratis a Ucrania con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025 . EFE