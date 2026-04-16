Uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en México en 2025 fue ilegal, revela estudio

Ciudad de México, 15 abr (EFE).- México registró en 2025 un consumo de 9.190 millones de cigarrillos ilícitos, equivalente al 23,3 % del mercado total y una pérdida fiscal estimada de 1.314 millones de dólares, según un estudio de la consultora KPMG encargado por la tabaquera Philip Morris.

El informe, difundido este miércoles en el marco de un análisis regional sobre 11 mercados de América Latina y Canadá, muestra que en México se consumieron en total 39.370 millones de cigarros el año pasado, 1.250 millones menos que en 2024.

De ese volumen, prácticamente uno de cada cuatro correspondió al segmento ilícito, cuya participación aumentó 0,7 puntos porcentuales frente al año previo.

El principal hallazgo para el mercado mexicano es que el consumo legal doméstico siguió perdiendo terreno, al pasar de 34.080 millones de cigarros en 2021 a 30.160 millones en 2025.

No obstante, el consumo ilícito avanzó de 7.020 millones a 9.190 millones en el mismo lapso.

Según el documento, esa caída del mercado legal ha sido compensada parcialmente por el aumento de cigarrillos importados, conocidos como entradas no domésticas en la industria.

En 2025, el consumo total de cigarrillos en México disminuyó 3 %, debido a que el consumo legal doméstico volvió a bajar, mientras las entradas no domésticas se mantuvieron estables.

Dentro de ese flujo, destacan los cigarrillos clasificados como ‘Domestic Others’ u otros domésticos, con 4.020 millones de unidades, y los llamados ‘Illicit Whites’ (blancos ilícitos), con 2.790 millones, categorías que agrupan cigarrillos fabricados legalmente en un país pero destinados al contrabando en otros mercados.

El estudio añade que el mercado ilícito mexicano está compuesto principalmente por ‘Illicit Whites’, aunque los productos falsificados ganaron peso en 2024 y 2025.

En este último año, la falsificación sumó 490 millones de unidades.

Entre las marcas o componentes más relevantes del segmento ilícito en México aparecen Link, con 2.400 millones de cigarros; D&J, con 880 millones; Económicos, con 570 millones, y los productos falsificados, con 490 millones.

Además, las entradas legales no domésticas representan una porción menor del total que ingresa al país, y dentro de ellas las provenientes de Estados Unidos son el componente principal.

En contraste, el grueso del comercio ilícito que entra a México se integra por ‘Domestic Others’, ‘Illicit Whites’ sin etiquetado específico por país y flujos procedentes de Nicaragua.

Las salidas de México hacia otros mercados incluidos en el estudio fueron mínimas, con 10.000 millones de cigarrillos hacia Costa Rica y la misma cantidad hacia Colombia.

En el contexto regional, México se ubicó por debajo del promedio de América Latina y Canadá, donde el consumo ilícito representó 31,9 % del mercado total en 2025.