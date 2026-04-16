Paraguay exportará sin aranceles carne de alta calidad a la UE con pacto de libre comercio

Asunción, 15 abr (EFE).- Paraguay informó este miércoles que alcanzó "un entendimiento" con la Unión Europea (UE) para exportar carne de alta calidad a los países del bloque de los Veintisiete en el marco de la llamada Cuota Hilton, que destina los envíos a hoteles y prestadores turísticos exclusivos.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo anunció que el acuerdo se logró tras 20 años de negociación y consideró que el avance es "significativo en términos de previsibilidad, equidad y acceso efectivo al mercado europeo".

Asimismo, la Cancillería paraguaya apuntó en el texto que acordó con la UE una ampliación de "los criterios de selección de los animales, incorporando nuevas razas elegibles, toros jóvenes, novillos y vaquillas", al tiempo que se eliminó "la limitación del peso de carcasa", que refiere a la carne, grasa y hueso comercializable del animal una vez faenado.

Los envíos paraguayos llegarán a la UE libres de aranceles en el marco del histórico acuerdo de libre comercio que el bloque de los Veintisiete firmó el 17 de enero pasado tras 26 años de conversaciones con los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y el propio Paraguay.

Este pacto, que comenzará a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, creó el mayor mercado del mundo con alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares).

En términos comerciales, este acuerdo prevé la liberalización de la gran mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90 % de las exportaciones del bloque suramericano ingresen en el mercado europeo sin pagar aranceles. EFE