La UE acusa a Rusia de "aterrorizar a civiles" tras un nuevo ataque a Ucrania con 15 muertos

La Unión Europea ha acusado a Rusia de "aterrorizar a civiles" y de no estar "en absoluto interesada en la paz", después de que en la madrugada de este jueves haya lanzado nuevos bombardeos sobre varias ciudades de Ucrania que han dejado al menos 15 muertos y 98 personas heridas.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha condenado los ataques de Moscú y ha reafirmado que el compromiso de la Unión Europea con "redoblar todos los esfuerzos" para apoyar a Ucrania, ya sea mediante sanciones a Rusia o mediante ayuda financiera a Kiev.

"Esto demuestra una vez más que Rusia no está en absoluto interesada en la paz. Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo deliberadamente estos ataques contra Ucrania, atacando el sistema de emergencias y aterrorizando a la población civil, como mejor saben hacer", ha indicado la portavoz.

Tras decir que los pensamientos de la Unión están con las víctimas y con los heridos, ha sostenido que la UE seguirá apoyando a Ucrania "para que resista y supere esta guerra de terror", haciendo frente a la "forma de actuar" del Kremlin, que es "reprimir, matar, amenazar y crear destrucción".

Según Hipper, "Rusia es un Estado agresor con comportamientos criminales", un hecho que "se demuestra no solo en Rusia, donde Putin ha aniquilado prácticamente a toda la oposición, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo".

"Lo que Putin y Rusia deberían hacer es implicarse en la paz con una intención real y mirar también a su propia economía debilitada en lugar de continuar con su guerra de terror", ha proseguido en su explicación, recordando las pérdidas monetarias y el déficit presupuestario de Moscú a medida que la guerra en Ucrania tensiona sus finanzas públicas.

Por tanto, ha aseverado la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), "ya es hora de que Rusia ponga fin a su guerra de terror y agresión", toda vez que la Unión Europea seguirá trabajando "por la paz con Ucrania y para Ucrania".

Las declaraciones de la UE tienen lugar después de una nueva noche de bombardeos del Ejército ruso contra territorio ucraniano que ha dejado al menos 15 muertos, más de la mitad en Odesa --en el sur del país--, y 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas, entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado cerca de 660 drones, 19 misiles balísticos 'Iskander' y 25 misiles de crucero en este ataque, sobre el que Rusia no se ha pronunciado y que ha sido uno de los más intensos desde el estallido de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin