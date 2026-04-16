Agencias

Díaz-Canel advierte que la "agresión militar" de EEUU a Cuba es una posibilidad

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La Habana, 16 abr (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento "absolutamente desafiante" y que entre las "serias amenazas" que se ciernen sobre el país se incluye la "agresión militar" de Estados Unidos.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos.

El presidente instó a los cubanos a "estar listos" para combatir ante una invasión. "No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró. EFE

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