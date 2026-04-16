Agencias

Hizbulá dice que el alto el fuego debe evitar que Israel tenga "libertad de movimiento"

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Beirut, 16 abr (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá alertó este jueves de que el alto el fuego no debe otorgar "libertad de movimiento" a las fuerzas de Israel, presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de como transcurran los acontecimientos.

"Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí", indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

En cuanto a la presencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde en las últimas semanas habían confirmado su intención de controlar toda la franja fronteriza a largo plazo, el departamento explicó que el asunto será determinado en base a cómo transcurran los acontecimientos. EFE

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