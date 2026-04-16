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El primer acto multitudinario de León XIV en Madrid coincidirá con el quinto concierto de Bad Bunny

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El primer acto multitudinario del Papa León XIV en Madrid con su viaje a España coincidirá con el quinto concierto que ofrecerá el artista puertorriqueño Bad Bunny en la capital el próximo 6 de junio.

Concretamente, el Pontífice tiene previsto ofrecer una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas el mismo día de su llegada a España, el 6 de junio. A la misma hora, a las 20.00 horas, Bad Bunny estará en el ecuador de sus diez conciertos en Madrid.

En el caso de León XIV, la cita será en la zona donde está el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, pero Bad Bunny se afincará desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

En su viaje apostólico, el Papa presidirá al día siguiente, el domingo 7 de junio, y coincidiendo con festividad del Corpus, la celebración de una misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. A continuación, en las zonas aledañas, tendrá lugar una procesión eucarística presidida por León XIV.

La residencia de Bad Bunny en España comenzará en Barcelona los días 22 y 23 de mayo, aunque luego hará la residencia de 10 días en Madrid. El puertorriqueño presentará su último trabajo, 'Debí tirar más fotos'.

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