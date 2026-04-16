El petróleo se encarece hasta rozar los 100 dólares a pesar del alto el fuego entre Israel y Líbano

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, roza la barrera de los 100 dólares por barril, hasta los 99,66 dólares a las 20.00 horas, lo que deja un incremento diario superior al 5%, a pesar de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado un acuerdo entre Israel y Líbano para alcanzar un alto el fuego de diez días a partir de esta medianoche.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio hasta los 95,13 dólares, una subida del 4,2%.

El inquilino de la Casa Blanca ha adelantado que las autoridades de Israel y Líbano han cerrado un tregua de diez días que comenzará este jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa este de Estados Unidos), es decir, las 00.00 horas en Israel y Líbano.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de diez días", ha anunciado Donald Trump en redes sociales.

Este alto el fuego suponía uno de los obstáculos para que avanzaran las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán, rotas hace pocos días ante la incapacidad de llegar a un acuerdo entre las partes. Entre otras cuestiones sobre la mesa se encontraban la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Irán.

A pesar de que este nuevo anuncio parece allanar el camino para un nuevo cara a cara entre las delegaciones de ambos países, los mercados energéticos se han mantenido al alza hasta rozar el Brent la barrera de los 100 dólares por barril.

El alto el fuego pactado entre el país norteamericano y la República Islámica continúa en vigor, sin embargo, Israel había acelerado sus ataques contra territorio libanés en las últimas semanas bajo el argumento de acabar con el partido-milicia chií Hezbolá.

Cerca de 2.200 personas han muerto y más de 7.100 han resultado heridas en Líbano a causa de los ataques efectuados por el Ejército israelí contra el país desde principios de marzo. El país hebreo ha argüido hasta ahora que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no incluía a Líbano.

Asimismo, el Pentágono ha proclamado este jueves el control del tráfico en el paso de Ormuz, donde ha obligado a 14 embarcaciones que navegaban por la zona a darse la vuelta, días después de ordenar su bloqueo, sin que haya tenido por el momento que proceder al abordaje de ningún buque, al tiempo que ha pedido a Teherán que llegue a un acuerdo y elija un "futuro próspero".

Las autoridades del país persa han respondido advirtiendo que podrían cerrar el paso de buques por el mar Rojo. "Si el agresor y terrorista Estados Unidos quiere mantener su acción ilegal de un bloqueo naval en la región y generar inseguridad para barcos comerciales y petroleros iraníes, esto supondría un preludio de la violación del alto el fuego", ha indicado el Ejército de Irán en un comunicado.

Con el precio del petróleo sometido a fuertes fluctuaciones por las presiones geopolíticas, el Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí que ha acabado con varios altos cargos del país persa entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, aunque por debajo de la cifra récord marcada durante el mes de marzo de 119 dólares por barril.

Igualmente, varias empresas petroleras ya han anunciado que su producción de crudo se ha reducido en los primeros tres meses del año debido al conflicto en Oriente Próximo y los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han anunciado que su oferta de crudo se vio reducida en un 27,5% durante el pasado mes de marzo.

Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.