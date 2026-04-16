Crónica del Real Betis - SC Braga: 2-4

El Real Betis ha quedado eliminado de la Liga Europa este jueves tras caer en la vuelta de los cuartos de final, en La Cartuja, ante el SC Braga (2-4), un partido en el que los verdiblancos dejaron escapar una renta de dos goles a favor en una segunda parte catastrófica en la que los tantos Vitor Carvalho, Ricardo Horta y Gorby dilapidaron sus opciones europeas.

El SC Braga acabó con el sueño europeo del Real Betis de la manera más cruel. Los verdiblancos aprovecharon el empuje de una Cartuja repleta para tomar ventaja por partida doble, antes de la media hora, con los goles del Cucho Hernánez y Ez Abde. Pero, la mala suerte en un choque entre Bartra y Llorente acabó en el 2-1 de Pau Víctor, que dio alas a los portugueses de cara a la segunda mitad. Y tras la reanudación, Vitor Carvalho, Ricardo Horta y Gorby culminarían la remontada ante un Betis impasible.

El ambiente era el de las grandes citas, el de una afición que ansiaba colarse en las primeras semifinales de Liga Europa de su historia. Y llevado en volandas por su afición el arranque del partido del Real Betis sería toda una declaración de intenciones. Antony y el Cucho estuvieron cerca del gol antes de los primeros cinco minutos, pero Hornicek y la zaga lusa lo evitaron. Y el colombiano volvería a avisar con un remate desde la frontal antes del primer gol del partido.

La presión alta de los verdiblancos dio sus frutos, y el balón cayó en el costado izquierdo a Ez Abde. El marroquí, que sigue en un estado de forma brillante, se marchó de su par para, después, poner un centro con zurda que cabeceó al fondo de la red el Cucho. Ni un cuarto de hora, y el Betis, por primera vez en la eliminatoria, estaba por delante. Y los contratiempos se multiplicarían para el Braga en los siguientes compases del partido.

En el minuto 20, Arrey-Mbi tendría que abandonar el terreno de juego lesionado. Y cinco minutos más tarde, entre Antony, Fornals y Abde fabricarían el segundo del encuentro. Y muy cerca estaría el Betis de asestar el golpe definitivo a la eliminatoria dos minutos más tardes. En una contra fulgurante, Abde aprovechó un balón suelto en el interior del área para volver a mandar el balón al fondo de la red, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo de Antony.

Y cuando la eliminatoria parecía cerca de su sentencia, una jugada fortuita en la que Bartra atropelló a Llorente, que cayó noqueado al césped, hizo que el balón se quedara franco para la volea de Pau Víctor, que batió a Pau López para meter al Braga en el partido. Y así se marcharía el duelo al descanso pese a varias intentonas del Betis a la contra que fructificaron.

Y tras la reanudación, lo que llegaría sería el empate del Braga. No se habían cumplido ni los primeros cinco minutos de la segunda mitad, cuando en una falta lateral, ayudado por la mala salida de Pau López, Vitor Carvalho remataba con la testa al fondo de la red. Y el castigo sería mayor para los de Pellegrini, que en el siguiente minuto verían como Amrabat atropellaba a Tiknaz dentro del área y provocaba un penalti que Ricardo Horta transformaría. Remontaba el Braga y el Betis estaba contra las cuerdas, eso sí, con más de 35 minutos por delante.

Y para agitar a un Betis cabizbajo, Pellegrini metería en el campo a Aitor Ruibal en lugar de Fidalgo. Pero los verdiblancos lo intentaban con más voluntad que fútbol, y lo que acabaría llegando sería la puntilla del Braga. En el minuto 74, un balón caería en la frontal a Gorby, que con un remate de volea con su pierna derecha superaría a Pau López para hacer el cuarto. Un tanto que enmudeció al estadio de La Cartuja, que recriminó el mal segundo tiempo a su equipo con pitos.

El intento a la desesperada bético lo acometería el técnico chileno con la entrada de Cedric Bakambu, Nelson Deossa y Valentín Gómez. Pero ni eso reactivó a un Real Betis que disputó sus últimos minutos europeos del curso con más pena que gloria. Además, la derrota y eliminación complica bastante la posibilidad de que el quinto clasificado de LaLiga EA Sports dispute Liga de Campeones la próxima temporada. Doble golpe mortal para un Betis que se hizo el harakiri.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 2 - SC BRAGA, 4 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Pau López; Bellerín (Deossa, min.78), Bartra, Llorente, Rodríguez (Valentín, min.78); Fornals (Bakambu, min.78), Amrabat, Fidalgo (Ruibal, min.66); Abde, Cucho Hernández y Antony (Pablo García, min.83).

SC BRAGA: Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Vitor Carvalho (Oliveira, min.62), Arrey-Mbi (Moscardo, min.20); Grillitsch, Tiknaz (Navarro, min.62), Gorby; Gabri Martínez (Lelo, min.81), Pau Víctor (Moutinho, min.81) y Horta.

--GOLES:

1-0, min.13: Cucho Hernández.

2-0, min.26: Ez Abde.

2-1, min.38: Pau Víctor.

2-2, min.49: Carvalho.

2-3, min.53: Ricardo Horta (p).

2-4, min.74: Gorby.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó a Ez Abde (min.43), Fornals (min.47), Bartra (min.72), Antony (min.83) por el Real Betis; y a Carvalho (min.35), Gabri Martínez (min.67) y Moscardo (min.68) en el SC Braga.

--ESTADIO: La Cartuja.