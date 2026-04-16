OMODA y JAECOO aceleran su expansión en Europa con Francia, Alemania y la meta del millón de unidades

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2026

· Las marcas superan 960 mil ventas globales y fortalecen su estrategia europea con nuevos mercados, centros de operación y lanzamientos tecnológicos en Auto China 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OMODA y JAECOO entran en una nueva etapa de crecimiento global con dos hitos simultáneos: el acercamiento a la barrera del millón de unidades vendidas a nivel mundial y la consolidación de Europa como uno de sus principales ejes estratégicos. Al cierre de marzo de 2026, las ventas acumuladas de ambas marcas superan las 960,000 unidades, con la expectativa de alcanzar el millón en el corto plazo.

Más allá del volumen, el dato relevante es la velocidad con la que se ha construido esa expansión. En menos de tres años desde su lanzamiento, las marcas han logrado presencia internacional acelerada, apoyadas por una estrategia que combina producto, electrificación, operación local y desarrollo tecnológico.

Este avance forma parte de la New Million Strategy, que marca la transición de las marcas de "alcanzar el millón de unidades" hacia un objetivo de crecimiento sostenible a escala global.

Europa: de mercado objetivo a motor de crecimiento

El desempeño europeo se ha convertido en uno de los principales impulsores de esta trayectoria. Actualmente, OMODA y JAECOO superan las 250,000 unidades acumuladas en Europa y tienen presencia comercial en 20 países y regiones del continente.

Los resultados recientes refuerzan esa tendencia. En Reino Unido, las marcas registraron 17,951 unidades en marzo de 2026, su mejor resultado mensual hasta ahora. En ese mismo mercado, JAECOO 7 se posicionó como el vehículo nuevo más vendido del mes y uno de los líderes acumulados del año.

En otros mercados estratégicos también se observa una consolidación progresiva. En Polonia, la marca se mantiene dentro de las principales posiciones del mercado, mientras que en Italia ya se ha integrado al segmento mainstream gracias al crecimiento de su portafolio y red comercial.

Francia: siguiente paso en la expansión europea

Durante abril de 2026, OMODA y JAECOO anunciaron oficialmente su entrada al mercado francés con una oferta inicial de modelos electrificados, entre ellos JAECOO 7 y JAECOO 5.

Como parte de esta llegada, la marca también presentó al actor Jean Reno como embajador de JAECOO en Francia, una decisión orientada a conectar el posicionamiento de la marca con atributos como carácter, sofisticación y espíritu aventurero.

La estrategia en Francia contempla una construcción de largo plazo. Hasta ahora se han firmado acuerdos con 100 distribuidores, con el objetivo de alcanzar 130 puntos de venta operativos al cierre de 2026. El enfoque no se limita a comercialización, sino al desarrollo de una operación local con capacidades comerciales, de servicio y vinculación estratégica.

Alemania: el siguiente gran reto

Tras Francia, la siguiente fase de expansión contempla el ingreso al mercado alemán en mayo de 2026. La relevancia de este movimiento va más allá de una nueva plaza comercial: Alemania representa uno de los entornos más exigentes del mundo en ingeniería automotriz, normatividad, calidad y competencia de marca.

Ingresar a ese mercado funciona como una señal de confianza en producto, tecnología y capacidad operativa, al tiempo que completa la presencia de OMODA y JAECOO en los principales mercados europeos.

La infraestructura detrás del crecimiento

El crecimiento comercial ha estado acompañado por una estrategia de localización que busca construir capacidades permanentes en la región.

Desde 2018, Chirey cuenta con un centro de investigación y desarrollo en Raunheim, Alemania. En abril de 2026 se sumaron dos nuevas piezas clave: un centro de I+D en París, orientado al desarrollo y adaptación de futuros vehículos urbanos para Europa, y un Centro Europeo de Operaciones en Barcelona, diseñado para coordinar funciones como cumplimiento normativo, cadena de suministro, finanzas y asuntos públicos.

A ello se integra el Instituto de Investigación en España, enfocado en electrificación, movilidad inteligente y sostenibilidad.

En conjunto, esta red permite articular un modelo regional que conecta desarrollo técnico, operación comercial y adaptación local.

Auto China 2026: vitrina de la siguiente etapa

La expansión europea coincide con el tercer aniversario de las marcas y con una agenda de lanzamientos en Auto China 2026 y el Chery International Business Summit.

Durante el evento, OMODA y JAECOO presentarán nuevas tecnologías, modelos y experiencias de marca, que incluyen demostraciones de VPD (Valet Parking Driver), nuevas pruebas internacionales del Sistema Súper Híbrido SHS, el inicio de producción de OMODA 4 y novedades dentro del ecosistema tecnológico AiMOGA.

Más allá de los anuncios, el evento funcionará como escaparate de la siguiente etapa de crecimiento: una fase donde el foco estará en consolidación global, electrificación y evolución tecnológica.

Del crecimiento acelerado a la escala sostenible

El avance de OMODA y JAECOO refleja una tendencia cada vez más visible en la industria: las nuevas marcas no solo necesitan crecer rápido, sino construir estructuras capaces de sostener ese crecimiento en distintos mercados.

Con Europa como ancla estratégica y una expansión global en marcha, el siguiente desafío para las marcas será transformar el impulso inicial en presencia duradera, relevancia tecnológica y competitividad de largo plazo.

En este contexto, la New Million Strategy se consolida como la hoja de ruta para evolucionar de un crecimiento acelerado hacia una escala global sostenible.

Acerca de OMODA&JAECOO

Chery International, matriz de OMODA&JAECOO, reafirmó su liderazgo en 2025 al escalar hasta el puesto 233 de la lista Fortune Global 500, posicionándose como el fabricante automotriz con el crecimiento más acelerado y sumando 23 años como el mayor exportador de turismos en China. Bajo el propósito de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones, el grupo diversifica su éxito: OMODA busca el liderazgo global en el segmento crossover, mientras que JAECOO redefine el concepto "clásico" para encabezar el mercado de todoterrenos sofisticados.

En el sector de la movilidad eléctrica, OMODA & JAECOO aprovecha su avanzada tecnología SHS para ofrecer vehículos de alto rendimiento, bajo consumo y una autonomía excepcional. Su estrategia no solo busca liderar el mercado global de híbridos, sino que también trasciende la fabricación de autos al integrar innovaciones punteras en el ecosistema de tecnologías inteligentes.

De cara al futuro, bajo la guía de New Million Strategy, la marca OMODA & JAECOO, seguirá impulsada por tecnologías innovadoras y una estrategia de expansión global, acelerando de forma constante su transformación de «un millón de ventas» a «un millón de ventas anuales» en su próxima etapa de desarrollo.

Como entidad operativa clave de Omoda & Jaecoo en México, Chirey fortalecerá sus capacidades de ejecución locales, acelerará el crecimiento de la marca en la región y elevará de forma constante su impacto en el mercado.

Al mismo tiempo, la marca seguirá presente en los principales escenarios mundiales, incluido Auto China, demostrando plenamente su fortaleza como marca global. Junto con ecosistemas de marcas emergentes como Icaur, seguirá impulsando el desarrollo de la movilidad inteligente y de nuevas energías, ofreciendo experiencias de movilidad más diversas, de alta calidad y con visión de futuro a los usuarios de todo el mundo.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA / JAECOO