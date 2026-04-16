Agencias

Cohetes y disparos en Beirut para celebrar la entrada en vigor de la tregua con Israel

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Beirut, 16 abr (EFE).- Cohetes y disparos resonaron la madrugada de este viernes en Beirut y sus suburbios para celebrar la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días con Israel, que está previsto frene al menos temporalmente unos ataques que dejaron casi 2.200 muertos en pocas semanas.

A partir de las 00.00 hora local (21.00 del jueves GMT), el momento establecido para el inicio de la tregua, el extrarradio meridional de la capital conocido como el Dahye registró fuertes ráfagas de disparos al aire e incluso de aparentes lanzacohetes antitanque.

Este tipo de explosiones se pudieron escuchar también dentro Beirut.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

Las conversaciones no incluyeron al grupo chií Hizbulá, único contendiente del lado libanés.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos a 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

(foto)(video)

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