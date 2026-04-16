Al menos dos muertos y tres heridos en anexionada región de Jersón tras ataques ucranianos

Moscú, 16 abr (EFE).- Dos civiles murieron y otros tres resultaron heridos tras ataques ucranianos con drones en la región de Jersón, anexionada por Rusia en 2022, según informó hoy el gobernador pro-ruso local, Vladímir Saldo.

"Durante la última jornada los bárbaros ataques del régimen de Kiev se llevaron las vidas de dos civiles, tres resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según Saldo, en la localidad de Vinogradove del distrito municipal Oleshki murió una mujer a consecuencia de un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

Otro hombre resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.

En el distrito de Kajovka murió una mujer tras el ataque de un dron kamikaze contra el automóvil en el que viajaba.

En la localidad de Radenske, del distrito municipal Oleshki, un hombre resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano, mientras que el Solontsi, otro hombre tuvo que ser hospitalizado con varios traumas después de que su vehículo activase una mina.

Según Saldo, las fuerzas ucranianas también bombardearon con artillería cinco localidades de la región, sin que hubiera víctimas.EFE