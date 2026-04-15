Seúl dice que la controversia entre su presidente e Israel se resolvió sin disputa oficial

Seúl, 15 abr (EFE).- El canciller surcoreano, Cho Hyun, afirmó este miércoles que la controversia diplomática surgida tras los comentarios en redes sociales del presidente, Lee Jae-myung, sobre Israel ha quedado zanjada sin causar una disputa formal, después de los recientes cruces públicos por acusaciones de violaciones de derechos humanos y desinformación.

Cho dijo que se comunicaron con la parte israelí, que comprendió la situación, señalando que no se han emitido más declaraciones y "el asunto se resolvió bien", durante sus declaraciones ante una comisión parlamentaria, en Seúl, recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

El ministro de Exteriores explicó que un alto funcionario de la cancillería israelí dijo al embajador de Corea del Sur ante Israel, Park In-ho, que agradecían la explicación de Corea del Sur, según Yonhap.

La polémica se desató después de que Lee pidiera el viernes pasado, en su cuenta de X, investigar un vídeo sobre presuntos abusos de soldados israelíes y posteriormente criticara que Israel no haya reflexionado sobre acusaciones de violaciones de derechos humanos.

El Gobierno israelí, por su parte, calificó sus comentarios de inaceptables y basados en desinformación.

Cho negó que el episodio haya derivado en un conflicto diplomático formal, y que el mensaje del mandatario estaba vinculado tanto a la identidad de Corea del Sur y a su defensa de valores como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, algo que, según el canciller, fue comprendido por la parte israelí posteriormente. EFE