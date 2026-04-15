Múltiples vuelos entre China y el sudeste asiático, cancelados por el impacto de la guerra

Shanghái (China), 15 abr (EFE).- Múltiples vuelos entre China y el sudeste asiático y Oceanía han sido cancelados en los últimos días de cara al puente del Primero de Mayo debido al impacto del alza de los costes por combustible ante la guerra en Oriente Medio, informa el diario shanghainés The Paper.

Desde principios de este mes, apunta la información, algunas de esas rutas, que unían ciudades chinas con destinos en Tailandia, Laos, Malasia o Camboya, han suspendido todos sus vuelos temporalmente, mientras que en el caso de otras que vuelan a Australia o Nueva Zelanda, la tasa de cancelación alcanza el 83,3 %.

Según indicó el rotativo hongkonés South China Morning Post, otras aerolíneas como la paquistaní PIA también han reducido vuelos con China y otros destinos, mientras que compañías de Filipinas, Vietnam o Nueva Zelanda han recortado rutas, y la hongkonesa Cathay Pacific ya ha avanzado que cancelará el 2 % de sus vuelos en mayo y junio.

Lin Zhijie, experto citado por The Paper, explica que el combustible de aviación -en torno a un tercio de los gastos de una aerolínea- prácticamente ha duplicado su precio desde el inicio de la guerra en Irán, mientras que los billetes no han absorbido esa subida, por lo que algunas aerolíneas se ven en una encrucijada en la que, cuantos más vuelos operen, más pérdidas registran.

Asimismo, algunos de los mencionados países afrontan problemas de suministro de combustible ante el bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz -Asia es el destino de entre el 84 y el 90 % del petróleo que transita por esa vía marítima clave-, lo cual no solo supone mayores costes sino incertidumbre sobre la capacidad de repostaje.

Las aerolíneas mejor situadas ante la coyuntura, agrega Lin, son 'low cost' chinas como Spring Airlines, que pueden transportar hasta un cuarto más de pasajeros que otras compañías de mayor nivel usando los mismos aviones, lo cual le permite compensar la presión añadida por los mayores costes del combustible.

Según datos de la plataforma local Flight Manager, China registrará en el próximo puente de mayo un aumento de viajes tanto por volumen como por precios; sobre esta última variable, apunta que los precios medios de los vuelos nacionales han subido un 9,6 % interanual y más de un 20 % con respecto al mismo período de 2019.

China está resistiendo al impacto de la guerra mejor que otros países de la región gracias a su capacidad de refinado a nivel local, y además ha restringido las exportaciones de combustible ante la coyuntura, lo cual también ha dejado a algunos de sus vecinos sin un posible proveedor alternativo.

Tras registrar la mayor subida de los combustibles en tiempos recientes, los reguladores del país anunciaron que limitarían ese encarecimiento en torno a la mitad que con el cálculo habitual para proteger a los consumidores. EFE