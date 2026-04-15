Proyectos de Bolivia, México Y Paraguay se alzan con el IV premio de innovación de la OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España han anunciado este miércoles los proyectos ganadores del IV Premio “Innovación y ODS en los centros educativos”, una iniciativa que reconoce el compromiso de la comunidad educativa iberoamericana con la Agenda 2030.

La entrega del galardón se ha celebrado en el marco de las Jornadas sobre educación, innovación y democracia, que tienen lugar en Madrid del 14 al 16 de abril bajo el lema “Innovación para construir ciudadanía”.

En esta cuarta edición, el jurado ha destacado iniciativas que integran la innovación educativa con el desarrollo sostenible, valorando criterios como el impacto social, la inclusión, la creatividad y la capacidad de réplica.

El primer premio, dotado con 10.000 euros, ha sido otorgado al proyecto “Manos de Barro, Corazón de Montaña - Arcilla que resiste, espacio que persiste”, de la Unidad Educativa Guido Villagómez, en Oruro (Bolivia). La iniciativa propone una innovadora intervención educativa que combina arte ancestral, tecnología y conciencia ambiental para abordar el impacto de la actividad minera en el entorno urbano.

A través de una metodología STEAM que integra la cerámica como herramienta de expresión colectiva, el proyecto promueve el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano del alumnado, incluyendo la participación de estudiantes con discapacidad auditiva mediante el uso de la lengua de señas boliviana. Entre sus resultados destaca la creación de un mural comunitario que visibiliza la problemática de la contaminación hídrica y fomenta la defensa del territorio.

Los dos segundos premios, dotados con 5.000 euros cada uno, han recaído en proyectos de México y Paraguay. Por un lado, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 71 (CBTA 71), de Tlalnepantla (México), ha sido reconocido por su modelo colaborativo de emprendimiento rural, que articula a estudiantes, docentes y actores locales para impulsar iniciativas productivas sostenibles, como una incubadora de alimentos basada en recursos del entorno.

Por otro lado, el proyecto “Hijas del Bosque”, del Centro Educativo Mbaracayú (Paraguay), ha sido premiado por su enfoque integral en la formación de jóvenes rurales e indígenas, promoviendo la igualdad de género, el liderazgo y la educación ambiental en el contexto de la reserva natural del Bosque Mbaracayú. Esta iniciativa ha contribuido a mejorar las oportunidades educativas y laborales de cientos de jóvenes, muchas de ellas primeras graduadas en sus familias.

Han recibido menciones especiales del Jurado los proyectos de la Institución Eucativa Secundaria Ernest Encinas Franco, que fomenra la identidad aymara con nuevas tecnologías; del Jardín Infantil Ernesto Pinto Lagaguirre de Chile, con foco en la primera infancia, y por último de Uruguay, del Colegio Bilingûe Ciudad Vieja de Montevideo, centrado en la sostenibilidad.

“Este premio es un momento de celebración y un espacio muy valioso para reconocer el esfuerzo de comunidades educativas que trabajáis para una educación más equitativa y de mayor calidad”, ha señalado Tamara Díaz, directora general de Educación de la OEI, en su mensaje de bienvenida al acto.

El acto de premiación, que se puede ver por el canal de YouTube de la OEI, estuvo precedido por la conferencia del reconocido experto en educación global Fernando Reimers, que ha puesto el foco en la figura del docente como promotor del cambio social; “una de las transformaciones más significativas es enseñarle al estudiante a preguntarse para qué estoy aprendiendo esto, ya que desarrolla motivación, identidad y eficacia”, ha subrayado.

Con más de 1000 candidaturas recibidas de más de 20 países iberoamericanos en sus cuatro ediciones, esta iniciativa de la OEI y el Ministerio de Educación español se consolida como una de las más reconocidas en su tipo y reafirma el compromiso compartido de ambas instituciones con una educación innovadora, inclusiva y orientada al desarrollo sostenible.