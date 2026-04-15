Israel reivindica la autoría de un bombardeo contra un vehículo policial en Gaza que dejó cuatro muertos

El Ejército de Israel ha reivindicado este miércoles un bombardeo perpetrado el martes contra un vehículo de las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza, que se saldó con cuatro muertos, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha resaltado que sus tropas "identificaron una camioneta que trasladaba a terroristas armados de Hamás", antes de afirmar que todos ellos "actuaban para promover planes terroristas a corto plazo contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en Gaza".

"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas atacaron a los terroristas armados con el objetivo de eliminar una amenaza real", ha argumentado en un comunicado, sin pronunciarse sobre las denuncias sobre la muerte de civiles en el ataque, incluido un menor.

El Ministerio del Interior gazatí confirmó el martes que el ataque alcanzó un vehículo de la Policía y cifró en cuatro los muertos --un agente y tres civiles, incluido un menor--, después de que fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA apuntaran a cuatro muertos, entre ellos un niño de tres años.

El Ministerio de Sanidad de Gaza denunció el martes que al menos 757 personas han muerto y 2.111 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de especificar que en este periodo se han recuperado además 760 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Por último, dijo que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.336 fallecidos y 172.213 heridos, si bien reseñó que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.