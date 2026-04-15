Mueren 16 personas y cerca de 20 resultan heridas por una explosión en una central eléctrica en India

Al menos 16 personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas a causa de una explosión registrada en una central eléctrica en la ciudad india de Sakti, situada en el estado de Chhattisgarh (centro), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Fuentes policiales citadas por el diario 'The Hindu' han situado en 18 los heridos que se encuentran hospitalizados y han detallado que cuatro personas murieron en el acto, mientras que el resto han fallecido posteriormente a causa de las heridas sufridas en el suceso en la central eléctrica, operada por Vedanta Limited.

La empresa ha hablado de "desafortunado incidente" y ha confirmado que el mismo "afectó a personal de subcontratistas". "Nuestro foco está en los heridos, garantizando una atención médica oportuna en coordinación con equipos médicos y autoridades locales", antes de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha recalcado que "está firmemente al lado de las familias afectadas" y ha anunciado el pago de compensaciones para los familiares de fallecidos y heridos, "junto con la continuación de sus salarios (de estos últimos) hasta que se recuperen", según un mensaje publicado en redes sociale.